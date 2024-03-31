Андрій Ярмоленко повернувся до заявки після піврічної відсутності. Лідер гостей почав із запасу. Матч, як і онлайн-трансляція Ворскла – Динамо на "Футбол 24", стартував о 15:30. Розмірений початок зустрічі. У Динамо цікавим ходом є висування Бражка на позицію травмованого Буяльського під час пресингу та навіть атакувальних дій. Такий собі опорник/десятка. З одного такого підключення дебютанта національної збірної України почалася найгостріша атака гостей за перші 15 хвилин. Бражко пятою класно відкинув на Волошина, якого на межі штрафного замкнули в коробочку – було схоже на фол, але суддя не наважився призначити швидкий пенальті.

Ворскла – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Ярмоленко повертається

Шапаренко береться за своє. Протягнув Микола м'яч центром після технічних дій Кабаєва і Бражка, покотивши праворуч. Волошин, який помінявся флангами, класно викручував у дальню ліву дев'ятку – Ісенко не менш ефектно витягнув. А згодом десятка Динамо ще й ідеально закрутив кутовий, однак Бражко схибив з кількох метрів. Феліпе, який задав першого удару в матчі (заблокували), спершу заробив корнер. А згодом залишився зовсім на самоті після скидання Степанюка. Вирішив бразилець пробивати без підготовки з льоту, хоча міг і почекати – супершанс загубили господарі.

Ванат забив казковий голасо. Ще до того Владислав накручував по двох захисників у штрафному, створюючи собі момент самотужки, але обмежилося кутовим. А ось Сирота скористався пошкодженням юного Михавка, який допоміг збірній України U-19 вибороти путівку на Євро-2024, і видав розкішний пас на метрів 60. Ванат м'яко прийняв, не менш тонко розібрався з оборонцями на паузі та прошив Ісенка. Крупський вирізав блискучу діагональ на правий фланг. Крупський легко пройшов Дубінчака і прострілив удар Кане – Тимчик неймовірним чином виніс з порожніх воріт. Команди тільки розігралися, як ввімкнули тривогу на 36 хвилині.

Перерва тривала дві з половиною години. Тривог було кілька поспіль. Гра поновилася вкидання з ауту на Степанюка, який під гострим кутом непогано пробивав. Кане фінтом на своїй половині посадив Тимчика на жовту картку. Як же часто Волошин міняється місцями з партнерами, навіть на позицію правого захисника сходить, міняючись з Тимчиком. А ще шукає закидання з глибини в ролі центрфорварда. Шапаренко покотив за спини, Ванат обійшов голкіпера, але з нульового кута було вже не влучити. Не біда, адже незабаром пішов кутовий. Андрієвський подав, снаряд з рикошетом відлетів до Бражка, який розібрався, як маестро.

Команди практично без перепочинку вийшли на другий тайм. І тут же Ванат вискочив з-за спини оборонців, і албанець Ардіт Толі вгатив по нозі блискавичного форварда. Шапаренко пробив 11-метровий ідеально в кутик. Усі головні символи цього омолодженого українського Динамо сьогодні забивають – Ванат, Бражко, Шапаренко. Ворскла все одно подобається, далеко не такі безнадійні господарі, як про це свідчить рахунок 0:3. Той же Сіссоко як пробивав під завісу першого тайму – Бущан впорався з непростим ударом.

Ярмоленко вже роздає прочуханів з-за бокової лінії. Так хоче Андрій повернутися на поле, однак суддя чомусь не зразу дозволяє заміну. На 66 хвилині таки міняє Ярмола Кабаєва через 6 місяців після останнього свого офіційного матчу. Антон Глущенко, орендований з Шахтаря, міг одним із перших своїх дотиків в УПЛ забити після стіночки з Ковталюком, але стійка прийняла на себе удар, а Бущан – добивання.

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І тут 2 суперголи за хвилину забиває Динамо. Андрієвський закинув на лівий фланг під оперативний простір для Волошина, який заробив гол для Шапаренка, але й Микола елегантно перекинув голкіпера. Бражко запресингував і виконав черпачок на Ярмоленка, який також не мав права змарнувати таку красу від партнера. На додаток до цього вибігали джокерами у контру 5 проти меншої кількості захисників, але Караваєв недбалим прострілом запоров шанс для Пономаренка. Команда Шовковського набирає 41 бал і закріплюється на 4 позиції. А ось за втраченими очками Динамо відстає лише від Шахтаря на 2 пункти.

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