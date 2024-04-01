Напередодні Динамо у надскладному матчі 22-го туру УПЛ, який декілька разів переривався через повітряні тривоги, на виїзді розтрощило Ворсклу (5:1). На 66-й хвилині на полі з'явився Андрій Ярмоленко (повернувшись після тривалої відсутності) і за трохи встиг відзначитись голом.

Ярмоленко повернувся голом: відеоогляд матчу УПЛ Ворскла – Динамо – 1:5

"Радий повернутися на поле, дякую всім, хто допомагав це зробити. Дякуємо сім'ї, друзям та партнерам по команді за підтримку. І окремо дякую дружині, без тебе я б не зміг цього зробити", – написав півзахисник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До свого посту 34-річний вінгер додав низку світлин травмованої ноги під час відновлення, нагадавши всім, чого вартує його камбек.

Нагадаємо, Динамо після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 41 очок (у "біло-синіх" є 3 гри в запасі).

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