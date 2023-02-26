"Андрій Ярмоленко травмував м'яз стегна і, скоріше за все, не допоможе збірній у грі проти Англії. Капітан збірної України не зміг дограти перший тайм у грі за Аль-Айн через травму, отриману на 42-й хвилині гри.

Команда Реброва програла матч за Суперкубок ОАЕ – Ярмоленко долучився до пропущеного м'яча та травмувався

Як видно з відео, гравець травмував чотириголовий м'яз стегна. Ярмоленко пробував поприсідати, намагаючись протестувати м'яз та впевнитися чи саме у цьому місці травма. М'язи передньої та задньої групи стегна часто травмуються під час спринту, що трапилося і цього разу.

Кидається у вічі і реакція Андрія на травму, адже досвідчені гравці, як правило, одразу відчувають наскільки серйозною є травма. Респект лікарям, які одразу вказали на заміну, не намагаючись досліджувати ступінь травми на полі і повертати гравця для пробного навантаження.

Залежно від складності травми, на відновлення може піти від 3 до 6 тижнів. Зважаючи, що матч проти Англії вже через 4 тижні, а ще слід потренуватися та набрати форму, шанси на те, що Андрій допоможе збірній, мінімальні", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Ярмоленко не зміг дограти перший тайм матчу за Суперкубок ОАЕ між Аль-Айном та Аль-Шарджою і був замінений ще до перерви. Гра завершилася поразкою команди Реброва з рахунком 0:1.

Збірна України стартує у відборі на Євро-2024 поєдинком проти Англії, який відбудеться 26 березня в Лондоні. "Синьо-жовті" досі не мають головного тренера, а також поки не можуть розраховувати на травмованих Миколу Шапаренка та Іллю Забарного.

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