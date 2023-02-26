Захисник збірної України Сергій Кривцов викликав овації у своєму ж першому поєдинку за океаном. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

США, МЛС, 1-й тур

Інтер Маямі – Монреаль – 2:0

Голи: Кривцов, 41, Боргелін, 76

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У першому турі найсильнішої ліги США Інтер Маямі приймав Монреаль. Команда Філа Невілла здобула впевнену перемогу, до якої безпосередньо долучився український захисник Сергій Кривцов. Наш співвітчизник дебютував за американців в офіційному матчі з перших хвилин і провів на полі всю гру.

Наприкінці першого тайму екс-зірка Шахтаря забив перший гол за Інтер і вивів свою команду вперед: після навісу з кутового м'яч головою було прокинуто на дальню стійку, де його і переправив у сітку українець. Цікаво, що до цього Сергій востаннє відзначався аж у вересні 2020 року в поєдинку із Зорею.

В середині другої сорокап'ятихвилинки господарі забили вдруге, довівши перемогу до логічного завершення. До слова, гол вийшов доволі кумедним – вразити ворота вдалось лише з четвертої спроби (на шляху м'яча тричі поспіль опинялись голкіпер, стійка і захисник). За підсумками поєдинку, Кривцова було визнано найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, Сергій перейшов в Інтер Маямі 31 січня і уклав з американцями угоду терміном на 2 роки.

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Serhiy Kryvtsov scores in his first MLS game to put #InterMiamiCF on top! pic.twitter.com/bXDOaCGYLd — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2023