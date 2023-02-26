Кривцов феєрично дебютував за Інтер Маямі в МЛС – українець забив гол і став найкращим гравцем матчу
Захисник збірної України Сергій Кривцов викликав овації у своєму ж першому поєдинку за океаном. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
США, МЛС, 1-й тур
Інтер Маямі – Монреаль – 2:0
Голи: Кривцов, 41, Боргелін, 76
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У першому турі найсильнішої ліги США Інтер Маямі приймав Монреаль. Команда Філа Невілла здобула впевнену перемогу, до якої безпосередньо долучився український захисник Сергій Кривцов. Наш співвітчизник дебютував за американців в офіційному матчі з перших хвилин і провів на полі всю гру.
Наприкінці першого тайму екс-зірка Шахтаря забив перший гол за Інтер і вивів свою команду вперед: після навісу з кутового м'яч головою було прокинуто на дальню стійку, де його і переправив у сітку українець. Цікаво, що до цього Сергій востаннє відзначався аж у вересні 2020 року в поєдинку із Зорею.
В середині другої сорокап'ятихвилинки господарі забили вдруге, довівши перемогу до логічного завершення. До слова, гол вийшов доволі кумедним – вразити ворота вдалось лише з четвертої спроби (на шляху м'яча тричі поспіль опинялись голкіпер, стійка і захисник). За підсумками поєдинку, Кривцова було визнано найкращим гравцем матчу.
Нагадаємо, Сергій перейшов в Інтер Маямі 31 січня і уклав з американцями угоду терміном на 2 роки.
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