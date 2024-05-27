Ліга Піке

UA Steel – G3X FC – 0:4

Голи: Олівейра, 1, Меносі, 20+1, Кавакамі, 35, Гарсія, 36

Незабиті пенальті: Лебіга (UA Steel), 11 – Соуза (G3X FC), 36

Мораєс приєднався до команди Шевченка та знаменитого блогера на чемпіонаті світу, який організував легенда Барселони

Українську команду представляли: Андрій Пятов, Даріо Срна, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук, Едмар, Євген Коноплянка, Марлос, Жуніор Мораєс, Андрій Воронін та Михайло Лебіга.

Перший гол UA Steel пропустила одразу після початку гри. Прекрасний шанс зрівняти мав Лебіга з пенальті, але блогер невдало виконав пенальті. Андрій Пятов не раз виручав українську команду, але не зміг завершити гру, тому на воротах догравав Валерій Федорчук.

Українська команда до кінця зустрічі пропустила ще три м'ячі і у підсумку програла 0:4.

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