Стартував новий сезон виставкового чемпіонату Kings League Infojob, в якому розпочне свою участь і команда від України.

Команда UA Steel, яку організували легенда українського футболу Андрій Шевченко та стрімер Михайло Лебіга, розпочинає участь на турнірі Kings League Infojob, який організував екс-захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке.

Шевченко і відомий блогер обрали перших 4 зірок для виступу на чемпіонаті світу Піке – 3 легенди збірної та фіналіст ЛЄ

До команди також приєднались Андрій Пятов, Євген Коноплянка, Андрій Воронін, Жуніор Мораєс та Валерій Федорчук. Суперником UA Steel стане бразильська GenerationX FC. Стежити можна на твіч-каналі Михайла Лебіги або на Setanta Sports (відео – трохи нижче).

Варто зауважити, що Шевченко вже має досвід виступів у лізі Піке. Влітку 2023 року легенду Мілана до свого складу запрошував один із аутсайдерів чемпіонату.

Шевченко повторив "стамбульський фінал" у лізі Піке – українець здійснив фатальний промах і грав у стилі Гаттузо