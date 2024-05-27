"Важливо, що клуб має стратегію – це найголовніше. У наступному сезоні хлопці не стануть надзвичайно досвідченими, їм у будь-якому випадку необхідно пройти якийсь час. Ми не будемо купувати футболістів за великі гроші, будемо продовжувати виховувати своїх гравців. Рух робитиме все для того, щоб вони розвивались і надалі будувати команду дотримуючись сьогоднішньої стратегії.

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Чи будуть трансфери на вихід? На сьогодні ці футболісти залишаться. Звичайно, що нашими гравцями цікавляться, але я думаю, що вони залишаться. Нам необхідно точково підсилити деякі позиції. Я не думаю, що будуть великі зміни", – поділився Пономарьов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що Рух в останньому турі поступився Динамо та завершив сезон на шостій сходинці, зупинившись за крок від зони єврокубків.

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