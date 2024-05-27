За повідомленням італійського інсайдера Nicolo Schira, "нерадзуррі" планують підтримати свого колишнього воротаря, надавши йому можливість стати тренером однієї з юнацьких команд клубу.

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Нагадаємо, що Хандановіч виступав за Інтер з літа 2012 року, провівши загалом 455 матчів і здобувши 5 трофеїв: чемпіонат Італії 2021 року, Кубки та Суперкубки Італії 2022 і 2023 років. Також виходив із командою у фінали Ліги Європи 2020 року та Ліги чемпіонів 2023 року.

До слова, зараз міланський клуб використовує досвід Хандановіча на посаді скаута. "Нерадзуррі" доручають 39-річному фахівцю відвідувати матчі молодіжної команди Інтера для оцінки гри воротарів суперників з метою можливого їх придбання в майбутньому.

Samir #Handanovic could start a new careeer as coach in the next months. #Inter are ready to give him this possibility and the former Inter’s captain could become the coach of a team of Nerazzurri’s Youth Sector. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2024

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