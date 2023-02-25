Аль-Айн поступився Аль-Шарджі в поєдинку за Суперкубок ОАЕ, а Андрій Ярмоленко не зміг дограти поєдинок до кінця. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Суперкубок ОАЕ 2022/23

Аль-Айн – Аль-Шарджа – 0:1

Гол: Лаба, 29, (аг.)

Ярмоленко вийшов у стартовому складі Аль-Айна на поєдинок за трофей – Суперкубок ОАЕ. Втім, поєдинок для українця склався невдало, адже на 29 хвилині Аль-Айн пропустив через помилку українця. Після подачі кутового Андрій не втримав гравця Аль-Шарджі, який на ближній стійці продовжив передачу – м'яч в підсумку влучив у Лабу та залетів у ворота.

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До перерви Ярмоленко покинув поле, отримавши травму. Схоже за все, капітан збірної України потягнув м'яз, адже він впав на газон після того, як виконав ривок за м'ячем, нікого з суперників поруч не було.

Другий тайм вийшов напруженим, про що свідчать шість жовтих карток, але це не допомогло підопічним Реброва відігратись, тож Аль-Шарджа здобула перемогу та Суперкубок ОАЕ.

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هدف لابا في مرمى فريقه هو ثاني هدف ذاتي في تاريخ كأس السوبر بعد هدف مدافع الجزيرة سابقاً محمد فوزي لمصلحة شباب الأهلي في 2016#العين_الشارقة #كأس_السوبر_الإماراتي pic.twitter.com/nkc9uQ20g3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2023