Команда Реброва програла матч за Суперкубок ОАЕ – Ярмоленко долучився до пропущеного м'яча та травмувався
Аль-Айн поступився Аль-Шарджі в поєдинку за Суперкубок ОАЕ, а Андрій Ярмоленко не зміг дограти поєдинок до кінця. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".
Суперкубок ОАЕ 2022/23
Аль-Айн – Аль-Шарджа – 0:1
Гол: Лаба, 29, (аг.)
Ярмоленко вийшов у стартовому складі Аль-Айна на поєдинок за трофей – Суперкубок ОАЕ. Втім, поєдинок для українця склався невдало, адже на 29 хвилині Аль-Айн пропустив через помилку українця. Після подачі кутового Андрій не втримав гравця Аль-Шарджі, який на ближній стійці продовжив передачу – м'яч в підсумку влучив у Лабу та залетів у ворота.
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До перерви Ярмоленко покинув поле, отримавши травму. Схоже за все, капітан збірної України потягнув м'яз, адже він впав на газон після того, як виконав ривок за м'ячем, нікого з суперників поруч не було.
Другий тайм вийшов напруженим, про що свідчать шість жовтих карток, але це не допомогло підопічним Реброва відігратись, тож Аль-Шарджа здобула перемогу та Суперкубок ОАЕ.
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