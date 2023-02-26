"Андрей Ярмоленко травмировал мышцу бедра и, скорее всего, не поможет сборной в игре против Англии. Капитан сборной Украины не смог доиграть первый тайм в игре за Аль-Айн из-за травмы, полученной на 42-й минуте игры.

Команда Реброва проиграла матч за Суперкубок ОАЭ – Ярмоленко присоединился к пропущенному мячу и травмировался

Как видно из видео, игрок травмировал четырехглавую мышцу бедра. Ярмоленко пробовал поприседать, пытаясь протестировать мышцу и убедиться, что именно в этом месте травма. Мышцы передней и задней группы бедра часто травмируются во время спринта, что случилось и в этот раз.

Бросается в глаза и реакция Андрея на травму, ведь опытные игроки, как правило, сразу чувствуют, насколько серьезной является травма. Респект врачам, которые сразу указали на замену, не пытаясь исследовать степень травмы на поле и возвращать игрока для пробной нагрузки.

В зависимости от сложности травмы, на восстановление может уйти от 3 до 6 недель. Учитывая, что матч против Англии уже через 4 недели, а еще следует потренироваться и набрать форму, шансы на то, что Андрей поможет сборной, минимальны", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, Ярмоленко не смог доиграть первый тайм матча за Суперкубок ОАЭ между Аль-Айном и Аль-Шарджой и был заменен еще до перерыва. Игра завершилась поражением команды Реброва со счетом 0:1.

Сборная Украины стартует в отборе на Евро-2024 поединком против Англии, который пройдет 26 марта в Лондоне. У "сине-желтых" до сих пор нет главного тренера, а также пока не могут рассчитывать на травмированных Николая Шапаренко и Илью Забарного.

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