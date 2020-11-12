Товариський поєдинок проти Польщі став для вінгера Вест Хема 92-м у футболці національної команди.

Ярмоленко став лише сьомим футболістом в історії збірної України, що провів у її складі 92 поєдинки. За цим показником вінгер лондонського Вест Хема зрівнявся з легендарним Олександром Шовковським, який зараз входить у тренерський штаб "синьо-жовтих".

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Більше матчів за Ярмоленка зіграли лише Андрій Пятов (95), Олег Гусєв (98), Руслан Ротань (100), Андрій Шевченко (111). Рекордсменом із величезним відривом залишається Анатолій Тимощук, який 144 рази виходив на поле у футболці національної команди, інформує офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, Ярмоленко у спарингу з Польщею не зумів реалізувати пенальті, а матч завершився поразкою підопічних Шевченка з рахунком 0:2.

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