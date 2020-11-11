Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко матиме не надто хороші спогади про товариський матч проти Польщі.

На 12 хвилині легіонер Вест Хема заробив пенальті і вирішив пробити сам, але влучив у стійку.

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Ярмоленко зіпсував свою серію успішних ударів з "позначки", яка тривала 6 років (4 точні постріли). Востаннє зірка збірної України хибив у переможному матчі проти Македонії (1:0). Тоді Андрію також завадив каркас воріт, повідомив журналіст Артур Валерко у Twitter.

Нагадаємо, всього в активі Ярмоленка 92 матчі та 38 голів за збірну України.

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