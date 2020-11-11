Ярмоленко зіпсував свою серію успішних пенальті – лідер збірної України знову програв дуель каркасу воріт
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко матиме не надто хороші спогади про товариський матч проти Польщі.
На 12 хвилині легіонер Вест Хема заробив пенальті і вирішив пробити сам, але влучив у стійку.
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Ярмоленко зіпсував свою серію успішних ударів з "позначки", яка тривала 6 років (4 точні постріли). Востаннє зірка збірної України хибив у переможному матчі проти Македонії (1:0). Тоді Андрію також завадив каркас воріт, повідомив журналіст Артур Валерко у Twitter.
Нагадаємо, всього в активі Ярмоленка 92 матчі та 38 голів за збірну України.
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