Команди Шевченка та Бженчека зустрілися у товариському матчі. Гру прийняв Шльонський стадіон у Хожуві. Дивіться відео голів і огляд матчу Польща – Україна на "Футбол 24".

Зустріч №9 в історії цього протистояння. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45. До сьогодні команди виграли по 3 очні поєдинки. Рівною була і кількість голів (9:9). Збірні готуються до вирішальних матчів елітного дивізіону Ліги націй. Поляки очолюють групу з Нідерландами та Італією. Команда Шевченка випереджає Швейцарію і мінімально відстає від Німеччини й Іспанії.

Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу

Андрій Ярмоленко втратив шанс вивести "синьо-жовтих" вперед – не реалізував пенальті. А наприкінці першого тайму Україна пропустила прикрий гол. Андрій Лунін вибіг далеко на правий фланг на перехоплення, але нормально вибити м'яч не зумів. Зєлінскі відпасував Пйонтеку, а той вразив порожні ворота.

Польща – Україна: відео гола Пйонтека