Товарищеский поединок против Польши стал для вингера Вест Хэма 92-м в футболке национальной команды.

Ярмоленко стал лишь седьмым футболистом в истории сборной Украины, который провел в ее составе 92 поединка. По этому показателю вингер лондонского Вест Хэма сравнялся с легендарным Александром Шовковским, который сейчас входит в тренерский штаб "сине-желтых".

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Больше матчей, чем Ярмоленко, сыграли только Андрей Пятов (95), Олег Гусев (98), Руслан Ротань (100), Андрей Шевченко (111). Рекордсменом с огромным отрывом остается Анатолий Тимощук, который 144 раза выходил на поле в футболке национальной команды, информирует официальный сайт УПЛ.

Напомним, Ярмоленко в спарринге с Польшей не сумел реализовать пенальти, а матч завершился поражением подопечных Шевченко со счетом 0:2.

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