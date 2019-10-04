toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЄВРОПИ

Ярмоленко: Моя найкраща гра за Вест Хем ще попереду

14:17 335 Читать на русском
Ярмоленко: Моя найкраща гра за Вест Хем ще попереду
Андрій Ярмоленко / Getty images

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів про своє перебування в лондонському клубі.

"Почуваю зараз себе чудово. Футбол дійсно важливий в моєму житті, і я зараз насолоджуюся своїм перебуванням в цьому клубі. Щасливий, коли граю за Вест Хем. Це ще не 100% моїх можливостей, але вважаю, що моя найкраща гра ще попереду.

Ярмоленко грає саме так, як Вест Хем і очікував від нього, – Пеллегріні

Пеллегріні – хороший тренер. Він хоче, щоб ми грали в атакувальний і технічний футбол. Так, ми йдемо п'ятими в чемпіонаті, граємо добре, але чемпіонат тільки-но розпочався. Ми повинні думати про кожен матч.

У домашніх поєдинках ми відчуваємо підтримку трибун. Наші фанати чудові. Ми повинні грати агресивно, показуючи наш накращий футбол", – цитує Ярмоленка офіційний сайт клубу.

Додамо, що у нинішньому сезоні футболіст відіграв 6 матчів за Вест Хем в чемпіонаті Англії, в яких забив 3 голи.

Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії

blog_ava
Лугано – Динамо: логічна, але не критична нічия, невиразний Жерсон, ненадійність оборони киян та хороший матч Миколенка
04:52
14696
Теги
Українці за кордоном Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
36
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук