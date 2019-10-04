Ярмоленко: Моя найкраща гра за Вест Хем ще попереду

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів про своє перебування в лондонському клубі.

"Почуваю зараз себе чудово. Футбол дійсно важливий в моєму житті, і я зараз насолоджуюся своїм перебуванням в цьому клубі. Щасливий, коли граю за Вест Хем. Це ще не 100% моїх можливостей, але вважаю, що моя найкраща гра ще попереду.

Ярмоленко грає саме так, як Вест Хем і очікував від нього, – Пеллегріні

Пеллегріні – хороший тренер. Він хоче, щоб ми грали в атакувальний і технічний футбол. Так, ми йдемо п'ятими в чемпіонаті, граємо добре, але чемпіонат тільки-но розпочався. Ми повинні думати про кожен матч.

У домашніх поєдинках ми відчуваємо підтримку трибун. Наші фанати чудові. Ми повинні грати агресивно, показуючи наш накращий футбол", – цитує Ярмоленка офіційний сайт клубу.

Додамо, що у нинішньому сезоні футболіст відіграв 6 матчів за Вест Хем в чемпіонаті Англії, в яких забив 3 голи.

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