Ярмоленко грає саме так, як Вест Хем і очікував від нього, – Пеллегріні

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився думкою щодо ігрової форми півзахисника Андрія Ярмоленка в останніх матчах.

"Ярмоленко грає саме так, як ми і очікували, коли купували його. Минулого року він показував відмінний футбол в матчах проти топ-команд, але потім Андрій отримав важку травму. Ярмоленко повернувся і продовжує демонструвати хорошу гру", – наводить слова Пелегріні офіційний сайт Вест Хема.

Хочемо віддавати йому передачі стільки, скільки це можливо, – Фредерікс розхвалив Ярмоленка

Зазначимо, що у цьому сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 6 матчів, відзначившись 3 голами.

Додамо, що в турнірній таблиці АПЛ Вест Хем посідає п'яте місце. В наступному турі "молотобійці" зустрінуться з Крістал Пелас, матч відбудеться 5-го жовтня.

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