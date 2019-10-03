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Ярмоленко грає саме так, як Вест Хем і очікував від нього, – Пеллегріні

18:00 549 Читать на русском
Ярмоленко грає саме так, як Вест Хем і очікував від нього, – Пеллегріні
Андрій Ярмоленко / Reuters

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився думкою щодо ігрової форми півзахисника Андрія Ярмоленка в останніх матчах.

 

"Ярмоленко грає саме так, як ми і очікували, коли купували його. Минулого року він показував відмінний футбол в матчах проти топ-команд, але потім Андрій отримав важку травму. Ярмоленко повернувся і продовжує демонструвати хорошу гру", – наводить слова Пелегріні офіційний сайт Вест Хема.

Хочемо віддавати йому передачі стільки, скільки це можливо, – Фредерікс розхвалив Ярмоленка

Зазначимо, що у цьому сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 6 матчів, відзначившись 3 голами.

Додамо, що в турнірній таблиці АПЛ Вест Хем посідає п'яте місце. В наступному турі "молотобійці" зустрінуться з Крістал Пелас, матч відбудеться 5-го жовтня.

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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Українці за кордоном Вест Хем - Крістал Пелас Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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