Ярмоленко: Моя лучшая игра за Вест Хэм еще впереди

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о своем пребывании в лондонском клубе.

"Чувствую сейчас себя прекрасно. Футбол действительно важен в моей жизни, и я сейчас наслаждаюсь своим пребыванием в этом клубе. Счастлив, когда играю за Вест Хэм. Это еще не 100% моих возможностей, но считаю, что моя лучшая игра еще впереди.

Ярмоленко играет именно так, как Вест Хэм и ожидал от него, – Пеллегрини

Пеллегрини – хороший тренер. Он хочет, чтобы мы играли в атакующий и техничный футбол. Да, мы идем пятыми в чемпионате, играем хорошо, но чемпионат только начался. Мы должны думать о каждом матче.

В домашних поединках мы чувствуем поддержку трибун. Наши фанаты замечательны. Мы должны играть агрессивно, показывая наш наилучший футбол", – цитирует Ярмоленко официальный сайт клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне футболист сыграл 6 матчей за Вест Хэм в чемпионате Англии, в которых забил 3 гола.

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