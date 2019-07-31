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Ярмоленко і Лунін вкотре залишились у запасі на спаринги Вест Хема і Реала

18:12 401 Читать на русском
Ярмоленко і Лунін вкотре залишились у запасі на спаринги Вест Хема і Реала
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Тренери англійського та іспанського клубів не хочуть довіряти українцям місця в основі.

Вест Хем та Реал у своїх офіційних твіттерах опублікували основні склади на товариські матчі проти Герти і Фенербахче відповідно.

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Андрій Ярмоленко залишився в запасі, як і у попередньому спарингу проти Фулхема. У матчі з "котеджерами" хавбек вийшов у перерві, замінивши новачка Вест Хема Пабло Форналса.

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Андрій Лунін також не може похвалитися великою кількістю ігрового часу у літніх спарингах Реала. Вчора українець просидів у запасі увесь матч проти Тоттенхема в рамках півфіналу Audi Cup. О 19:00 розпочнеться гра проти Фенербахче за третє місце товариського турніру, і знову з перших хвилин ворота "вершкових" захищатиме Кейлор Навас.

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Українці за кордоном Товариські матчі Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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