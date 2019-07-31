Ярмоленко и Лунин снова остались в запасе на спарринги Вест Хэма и Реала

Тренеры английского и испанского клубов не хотят доверять украинцам места в основе.

Вест Хэм и Реал в своих официальных твиттерах опубликовали основные составы на товарищеские матчи против Герты и Фенербахче соответственно.

Реал – Тоттенхэм: отличная игра Наваса оправдывает отсутствие Лунина, защита Мадрида привозит, "шпоры" в финале Audi Cup

Андрей Ярмоленко остался в запасе, как и в предыдущем спарринге против Фулхэма. В матче с "котеджерамы" хавбек вышел в перерыве, заменив новичка Вест Хэма Пабло Форналса.

Ярмоленко начнет в запасе спарринг против Фулхэма – конкурент украинца Форналс и рекордсмен Алле дебютируют за Вест Хэм

Андрей Лунин также не может похвастаться большим количеством игрового времени в летних спаррингах Реала. Вчера украинец просидел в запасе весь матч против Тоттенхэма в рамках полуфинала Audi Cup. В 19:00 начнется игра против Фенербахче за третье место товарищеского турнира, и снова с первых минут ворота "сливочных" будет защищать Кейлор Навас.