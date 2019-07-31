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Ярмоленко и Лунин снова остались в запасе на спарринги Вест Хэма и Реала

18:12 57 Читати українською
Ярмоленко и Лунин снова остались в запасе на спарринги Вест Хэма и Реала
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Тренеры английского и испанского клубов не хотят доверять украинцам места в основе.

Вест Хэм и Реал в своих официальных твиттерах опубликовали основные составы на товарищеские матчи против Герты и Фенербахче соответственно.

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Андрей Ярмоленко остался в запасе, как и в предыдущем спарринге против Фулхэма. В матче с "котеджерамы" хавбек вышел в перерыве, заменив новичка Вест Хэма Пабло Форналса.

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Андрей Лунин также не может похвастаться большим количеством игрового времени в летних спаррингах Реала. Вчера украинец просидел в запасе весь матч против Тоттенхэма в рамках полуфинала Audi Cup. В 19:00 начнется игра против Фенербахче за третье место товарищеского турнира, и снова с первых минут ворота "сливочных" будет защищать Кейлор Навас.

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Украинцы за рубежом Товарищеские матчи Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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