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Ярмоленко розпочне в запасі спаринг проти Фулхема – конкурент українця Форналс і рекордсмен Аллє дебютують за Вест Хем

16:47 198 Читать на русском
Ярмоленко розпочне в запасі спаринг проти Фулхема – конкурент українця Форналс і рекордсмен Аллє дебютують за Вест Хем
Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко потрапив на лаву для запасних у контрольному поєдинку Вест Хема проти Фулхема.

Українець почне матч у статусі запасного, а на його позиції у старті вперше зіграє Пабло Форналс.

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Іспанець – один із літніх новачків Вест Хема. За нього "молотки" виклали 23 млн фунтів. Також дебютний поєдинок проведе рекордний новачок лондонців Себастьян Аллє, за якого Юнайтед заплатив 50 млн євро франкфуртському Айнтрахту.

Андрій Ярмоленко влітку повернувся до гри після важкої травми. У його активі по 45 хвилин у спарингах Вест Хема проти Манчестер Сіті та Ньюкасла.

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