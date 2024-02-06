"Звичайно, мені хочеться, не буду брехати. Але з іншого боку я розумію, що на Олімпіаді повинні грати ті хлопці, які на полі здобули це право для нашої країни.

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Є головний тренер, який вирішує, кого брати. Звичайно, мені було б цікаво, але з іншого боку буде справедливо, якби грали ті хлопці, які заслужили", – сказав 34-річний Ярмоленко у ефірі на YouTube-каналі ВДИНАМО.

Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу Євро-2023 і виборола дебютну для країни путівку на футбольний турнір Олімпіади. Регламент передбачає участь гравців, які народилися після 1 січня 2001 року, однак у кожній заявці допускаються три винятки.

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