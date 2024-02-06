"Конечно, мне хочется, не буду врать. Но с другой стороны я понимаю, что на Олимпиаде должны играть те ребята, которые на поле добыли это право для нашей страны.

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Есть главный тренер, который решает, кого брать. Конечно, мне было бы интересно, но с другой стороны будет справедливо, если бы играли те ребята, которые заслужили", – сказал 34-летний Ярмоленко в эфире на YouTube-канале ВДИНАМО.

Напомним, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала Евро-2023 и завоевала дебютную для страны путевку на футбольный турнир Олимпиады. Регламент предусматривает участие игроков, родившихся после 1 января 2001 года, однако в каждой заявке допускаются три исключения.

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