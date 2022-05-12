Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко вирішив піти з лондонського клубу по завершенні сезону.

Андрій має намір покинути Вест Хем 30 червня цього року, коли завершиться його угода з "молотками", повідомляє BBC.

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Наставник команди Девід Мойєс вирішив дозволити Ярмоленку піти. Причинами погодитись стали висока зарплата українця, хоча він здебільшого залишається у запасі.

Зазначимо, що Ярмоленко став гравцем Вест Хема у 2018 році. За цей час українець зіграв за "молотків" 84 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 7 асистів.

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