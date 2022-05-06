Вест Хем залишився вражений грою Тете у складі Ліона та хоче оформити трансфер влітку, повідомляє talkSport.

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Повідомляється, що саме "молотки" є фаворитами на гравця, а у переході особисто зацікавлений Девід Мойєс. Transfermarkt оцінює Тете у 20 млн євро, а його основна позиція – правий вінгер, на якій також грає Андрій Ярмоленко. Контракт українця якраз спливає 30 червня 2022 року.

Додамо, що Тете перебрався до Ліона під час війни росіян проти України, вже встиг зіграти у 5 поєдинках, у яких забив гол та віддав результативну передачу.

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