"Когда такая команда, как Колос, пропускает – всегда играть намного легче. Динамо нанесло 6 ударов по воротам, забило 5 голов, 4 удара в створ ворот? Так бывает в футболе. Мастерство, как говорят, не пропьешь. Как мне выступления команды весной? Команда очень мощная. Шовковский очень хорошо работает с командой. У него есть свои мысли, и игроки их воплощают в жизнь на поле.

Феерия киевлян в видеообзоре матча Динамо – Колос – 5:0

Ожидания от матча с Шахтером? Мы играем от игры к игре. За все игры даются 3 очка. Поэтому будем на Шахтер готовиться, будем выходить и стараться победить. Так же будет стараться и Шахтер. Ярмоленко отыграл весь матч? Я ему только что сказал: "Мне придется долго ждать, пока ты спортивным директором станешь". Если он в каждом матче будет забивать.

Ярмоленко – класс, Ярмоленко – это капитан, тренер на футбольном поле, я бы так сказал. Он очень стимулирует молодых ребят, которые видят его карьеру. У него, в связи с его состоянием физическим, может не все получаться. Но он своей харизмой, тем, что он бьется с первой до последней минуты, – для Динамо это сегодня большое значение", – поделился Суркис в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо разбило Колос (5:0) в матче 27-го тура УПЛ. Ярмоленко поучаствовал в первом взятии ворот, а спустя 3 минуты забил и сам.

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