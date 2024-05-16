– Після вчорашньої перемоги Шахтар обігнав Динамо за виграними Кубками України та зрівнявся з киянами за внутрішніми трофеями. Можна сказати, що остаточно почалася ера гегемонії "гірників" в Україні?

– Це футбол. Невідомо, як воно буде. Те, що має Динамо, ніхто не забере.

– Можна сказати, що "гірники" домінують над Динамо, чи при різниці в один гол справді не все так однозначно?

– У матчі Шахтар – Динамо (1:0) в другому колі УПЛ була рівна гра. Я не можу сказати, що донеччани переграли суперника. Було поставлено сумнівний пенальті. Я говорю не про те, чи влучив м’яч в руку у штрафному майданчику, а про фол на Віталію Буяльському перед цим, який не зафіксували.

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Шахтар виграє – немає питань. На здоров’я, вітаю їх. Динамо йде своїм темпом. Чим вищою буде конкуренція в УПЛ, тим краще для нашого футболу.

– В останні два сезони матчі між Шахтарем та Динамо виходять досить нудними. З чим ви це пов’язуєте?

– Зараз таке нудне життя. Війна в країні. Яке свято? Немає зараз тих футболістів в Динамо та Шахтарі, які робили картинку.

Так, ми хочемо грати українськими футболістами, але цим талантам треба допомагати рухатися вперед. Потрібно, аби не дві гри в сезоні були рівня Динамо – Шахтар, а 10-15. І на юнацькому рівні також. Мені було приємно поїхати на матч цих команд у чемпіонаті U-19, у якому кияни перемогли. Дуже конкурентна та хороша гра була.

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Така вже історична ситуація в нашому футболі. Виконавці для позиційної гри, які виступають в Англії, Німеччині чи Іспанії, коштують по 50-60 мільйонів. Це нереальні гроші для України. Тим більше, під час війни.

– Функціонери Шахтаря заявляли, що будують найсильнішу команду в своїй історії. Можна сказати, що вони вже досягли цілі?

– Я не хочу втручатися у справи Шахтаря. Я читав вислови менеджменту донеччан, але не думаю, що це так. Вони фахівці. Не знаю, що вони хочуть. Не думаю, що це найкращий Шахтар в історії.

Вважаю, що їм треба бути трохи скромніше та тихіше. В усій цій ситуації якби не було Ріната Ахметова з його запалом та любов’ю до клубу, про Шахтар би вже усі забули. Варто їм заспокоїтися та хоча б виграти групу в Лізі чемпіонів або Лігу конференцій. А говорити можна все що завгодно.

Я з повагою ставлюся до Шахтаря. Коли донеччани виступають на міжнародній арені, то ми усі їх підтримуємо. У них талановита молодь. Просто в житті буває, що усі вважають гравців талановитими, а потім, коли вони зустрічаються з суперником високого рівня у Європі, то соромно на усе це дивитися, – заявив Буряк в коментарі Українському футболу.

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