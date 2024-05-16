На черзі у нас 1996 рік, протягом якого Динамо оформило четверте чемпіонство в історії, яке дозволило взяти участь у наступній єврокампанії. "Шубний скандал" вдалося зам'яти. Чи не найголовнішою новиною 1996-го став анонс повернення до українського футболу Валерія Васильовича Лобановського, а також переїзд з Білорусі двох майбутніх легенд – Валентина Белькевича і Олександра Хацкевича.

Дві шуби від Суркіса, вбивство президента Шахтаря, приниження Шевченка і Ко у Хорватії

Тоді ж збірна України візьме участь у дебютному відборі на ЧС, а Сергій Ребров відзначиться першим голом за національну команду, принісши перемогу над Північною Ірландією. Згодом під керівництвом Сабо українці шокують набиту зірками Португалію. Детальніше про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".