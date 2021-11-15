Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук вважає за краще розвивати свою кар'єру крок за кроком.

"Зараз у мене немає такої мрії, як грати за Мілан. Моя мрія на цю мить – якнайшвидше адаптуватися у Бенфіці та демонструвати свій найкращий футбол", – цитує Яремчука VbetNews.

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Нагадаємо, влітку форвард збірної України перебрався із бельгійського Гента у Бенфіку, хоча деякі італійські ЗМІ називали Яремчука трансферною ціллю Мілана, який шукав партнера для Златана Ібрагімовіча. Зрештою, "россонері" підписали Олів'є Жиру.

До слова, у нинішньому сезоні 25-річний українець уже зіграв за лісабонців 17 матчів у всіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 4 асисти.

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