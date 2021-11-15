Нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук предпочитает развивать свою карьеру шаг за шагом.

"Сейчас у меня нет такой мечты, как играть за Милан. Моя мечта на данный момент – как можно быстрее адаптироваться в Бенфике и демонстрировать свой лучший футбол", – цитирует Яремчука VbetNews.

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Напомним, летом форвард сборной Украины перебрался из бельгийского Гента в Бенфику, хотя некоторые итальянские СМИ называли Яремчука трансферной целью Милана, который искал партнера для Златана Ибрагимовича. В конце концов "россонери" подписали Оливье Жиру.

К слову, в нынешнем сезоне 25-летний украинец уже сыграл за лиссабонцев 17 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

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