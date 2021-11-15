Нападник збірної України Роман Яремчук переконаний, що Андрій Шевченко знову досягне успіху в Серії А.

"Грати у Португалії важче, ніж у Бельгії. Тут ліга складніша, тому що всі закриваються. Команди можуть оборонятися усім складом біля власних воріт. Важко зламати захист.

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Шевченко в Дженоа? Круто! Буде цікаво подивитись його роботу. Є відчуття, що в нього все вийде, що все буде гаразд", – цитує Яремчука VbetNews.

Нагадаємо, влітку форвард збірної України перебрався із бельгійського Гента у Бенфіку. Яремчук вже зіграв за лісабонців 17 матчів у всіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 4 асисти.

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