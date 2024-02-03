Нападник Валенсії Роман Яремчук відзначився ще одним голом у складі "кажанів" – від форварда збірної України постраждала Альмерія.

Яремчук допоміг Валенсії подвоїти перевагу над Альмерією в матчі 23-го туру Ла Ліги. Перший гол в активі конкурента українця, Уго Дуро.

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Роман же забив на 23-й хвилині – українець класно відклеївся від захисників та ударом головою замкнув подачу Пепелу з флангу. Яремчук під час святкування зняв футболку, за що отримав жовту картку.

Загалом, українець проводить свій уже 20-й матч у складі Валенсії, а гол у ворота Альмерії став 3-м у складі "кажанів" та другим саме у Ла Лізі.

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