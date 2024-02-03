Нападающий Валенсии Роман Яремчук отметился еще одним голом в составе "летучих мышей" – от форварда сборной Украины пострадала Альмерия.

Яремчук помог Валенсии удвоить преимущество над Альмерией в матче 23-го тура Ла Лиги. Первый гол в активе конкурента украинца, Уго Дуро.

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Роман же забил на 23-й минуте – украинец классно отклеился от защитников и ударом головой замкнул подачу Пепелу с фланга. Яремчук во время празднования снял футболку, за что получил желтую карточку.

В общем, украинец проводит свой уже 20-й матч в составе Валенсии, а гол в ворота Альмерии стал 3-м в составе "летучих мышей" и вторым именно в Ла Лиге.

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