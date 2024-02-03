"Яремчук проводить жалюгідний час у Валенсії – нападник не зовсім вписався в команду Барахи, попри тривалий процес адаптації.

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Роман прибув до Валенсії після складного періоду у футболі, сподіваючись знайти правильний шлях в іспанській Ла Лізі, щоб виправити свою кар'єру. Очевидно, що його підписання не викликало надто великих очікувань, але гравець заслуговував на кредит довіри.

З моменту його приїзду минуло декілька місяців, Яремчук грав з перервами, а коли виходив на поле, то не відзначався особливою результативністю. За цей час він зміг забити лише один гол у чемпіонаті, і найгірше те, що після свого дебюту проти Сельти він не зміг покращити свою статистику, попри хорошу гру Валенсії. Його гра була протилежною еволюції Уго Дуро.

У Яремчука залишилось півсезону, щоб виправити свою невтішну форму. Валенсія не зовсім правильно підбирає своїх атакувальних гравців, і Роман є найкращим прикладом цього – українцю важко вписатися в команду", – зазначає Deporte Valenciano.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Валенсію 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Вже сьогодні, 3 лютого, українець матиме шанс покращити свою статистику – "кажани" в рамках 23-го туру Ла Ліги прийматимуть Альмерію. Початок зустрічі о 15:00 за Києвом.

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