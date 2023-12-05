Роман Яремчук нарешті дочекався першої результативної дії за Валенсію.

Український форвард забив у матчі 1/32 Кубка Іспанії проти Ароси з п'ятого дивізіону Іспанії.

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Яремчук відкрив рахунок на 8-й хвилині зустрічі. Після боротьби партнера м'яч зручно відскочив до нападника, і він одним дотиком чітко пробив повз голкіпера. Для Романа це перша результативна дія за Валенсію в 11-му матчі.

Нагадаємо, контракт Яремчука належить Брюгге, а за "кажанів" він виступає на правах оренди.

Here’s Yaremchuk’s first goal for Valencia in all its glory! 0-1 pic.twitter.com/R5PTWdSlEr — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 5, 2023

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