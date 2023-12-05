Яремчук забив дебютний гол за Валенсію – відео результативного удару
22:16 - Читать на русском
Роман Яремчук нарешті дочекався першої результативної дії за Валенсію.
Український форвард забив у матчі 1/32 Кубка Іспанії проти Ароси з п'ятого дивізіону Іспанії.
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Яремчук відкрив рахунок на 8-й хвилині зустрічі. Після боротьби партнера м'яч зручно відскочив до нападника, і він одним дотиком чітко пробив повз голкіпера. Для Романа це перша результативна дія за Валенсію в 11-му матчі.
Нагадаємо, контракт Яремчука належить Брюгге, а за "кажанів" він виступає на правах оренди.
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