Роман Яремчук отримав шанс нарешті забити за Валенсію.

Українець потрапив до основи на кубковий матч проти представника п'ятого дивізіону Іспанії – Ароси. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха востаннє випускав Яремчука у старті 2 листопада в іншому матчі Кубка Іспанії. "Кажани" перемогли Логроньєс 2:0, але Роман отримав негативні відгуки. Форвард досі без результативних дій після 10 матчів за Валенсію.

Пряму трансляцію матчу Ароса – Валенсія покаже MEGOGO.