Портал Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів, які виступають у чемпіонаті Бельгії. Форвард Роман Яремчук, у якого поки не складається в Брюгге, подешевшав одразу на 3 млн і вартує тепер 12 мільйонів євро (26-річний нападник перебрався до табору "чорно-синіх" з Бенфіки влітку за 16 млн).

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Ще один представник Брюгге – Едуард Соболь – також втратив у ціні. Вартість захисника знизилась на 200 тисяч і опустилась до 3 млн євро.

Натомість прогрес продемонстрував оборонець Руха Олексій Сич, який виступаэ за Кортрейк на правах оренди. 21-річний футболіст за два місяці зумів додати до своєї вартості 250 тисяч євро і тепер оцінюється у 650 тисяч євро. Ще один українець – Олександр Драмбаєв, якого Зюлте-Варегем орендував до кінця сезону у Шахтаря, – подорожчав у ціні на 100 тисяч євро і тепер вартує 700 тисяч євро.

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* Графік трансферної вартості Романа Яремчука