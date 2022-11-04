Дві нічиї та одна перемога. Попередній єврокубковий тиждень минув для клубів УПЛ значно краще. У період же 1-3 листопада вперше в сезоні 2022/23 програли всі. Відтак ми втрачаємо одну квоту в міжнародних турнірах, а також зменшуємо представництво в ЛЧ до єдиної команди (розподіл актуальний для наступного розіграшу Прем'єр-ліги). Утім, ситуація не нова. Україна вже просідала на 16 місце в таблиці коефіцієнтів після 4 туру, а потім відразу повернула позиції. Маємо певні підстави сподіватися на новий ривок уже наприкінці лютого. Хоча для цього, звісно, знадобиться вдале жеребкування (результати дізнаємося вже в понеділок, 7 листопада). Бо є варіанти, за яких важко буде набрати навіть мінімум.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус 1 "завдяки" Динамо, успіхи Шахтаря і СК Дніпро-1 – найкращий тиждень для України

Ситуація з провалом у 6 турі вийшла неоднозначною. Шахтар, імовірно, все ж має більші шанси набрати очки в плей-офф Ліги Європи, ніж в Лізі чемпіонів. Хоча потрапляння на Рому, Манчестер Юнайтед, Монако, Ренн чи Уніон Берлін буде випробуванням на рівні найкращого єврокубка. А ось СК Дніпро-1 точно "обрав" кращий шлях. Команда Кучера стартуватиме з 1/16 Ліги конференцій, а це означає шанс не лише взяти нові очки, а й пробитися далі. Навіть Лаціо не виглядає нездоланною перепоною, адже римляни, які ведуть серйозну боротьбу за топ-4 в Серії А, традиційно жертвували четверговими єврокубковими матчами і втрачали очки.

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Динамо видало найгірший єврокубковий сезон за 17 років (4,5 бала). У далекому 2005 році команда тоді ще Леоніда Буряка не змогло пройти швейцарський Тун і відразу ж вилетіло з єврокубків, набравши лише 0,5 очка. Цікаво, що Шахтар теж досяг історичного мінімуму за 11 сезонів. У 2011-му команда, яку тоді тренував... Мірча Луческу, набрала лише 5 пунктів у групі з такими "грандами", як АПОЕЛ, Зеніт і Порту. Водночас зараз "гірники" ще мають шанси покращити результат, а тоді посіли останнє місце у своєму квартеті в ЛЧ.

Якщо команда Йовічевіча в такій групі навіть перевершила всі очікування, то Динамо і навіть Дніпро-1 не добрали. Водночас наші конкуренти благородно залишили шанс на швидкий підйом. Україна – єдина за межею топ-12 цього рейтингу, якій вдалося зберегти принаймні 2 клуби. Та ж Чехія несподівано провально виступила, втративши всіх представників уже восени. Замахнутися на її 14 місце цілком реально. Для цього потрібно хоча б по разу перемогти і зіграти внічию (3 очки відставання). Протистоянням життя може стати дуель СК Дніпро-1 з Буде-Глімт. Це єдиний представник Норвегії, до якої нам ще ближче. Двоє українських клубів проти одного, а набрати треба на якихось 1,25 очка більше.

Швейцарія залишається з одним Базелем, який зараз настільки не переконливий, що втратив 7 очок зі словаками та литовцями, посівши підсумкове 2 місце у групі Ліги конференцій. Тут відрив також не смертельний (0,675). Однак багато що залежатиме від суперника у стикових матчах. Динамівці двома поразками від Фенербахче допомогли Туреччині покращити легендарний сезон з майже 11 набраними очками. Лише Англія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція взяли в нинішній кампанії більше. А це вже заявочка на найвищі місця. Тому нам поки нема що і мріяти про те, щоб наздогнати країну, яка зберегла 4 з 5 своїх представників.

Знизу нас підтискає лише Данія, яка відстає на 0,875 бала. Цікаво, що Шахтар має непогані шанси зустрітися в 1/16 Ліги Європи саме з представником цієї країни. Була би ще одна принципова битва. Судячи з досвіду, тут не варто розслаблятися, хоча набрані очки в данців теж ділитимуться на 5, як і в учасників УПЛ. Донеччани і дніпряни можуть як вивести Україну в топ-13 рейтингу УЄФА (між 4 країнами все досить щільно, а в нас є чисельна перевага), так і фінішувати на 17 місці. Якщо прогнозувати реалістично, вітчизняні клуби на початку 2023 року боротимуться лише в цій п'ятірці.

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