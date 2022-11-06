Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг 10 найкращих центральних захисників світу до 20 років за впливом на гру. Представник Динамо Ілля Забарний посів у топі четверту сходинку, отримавши оцінку 77,9 балів.

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Лідером став захисник РБ Лейпциг Йошко Гвардіол (91,6). На другій сходинці розташувався – П'єро Інкап'є з Байєра (87,5), а третій – Кастелло Люкеба з Ліона (82,9).

До слова, оцінка розраховується на основі середнього рівня матчу, в якому бере участь гравець, його кількості зіграних хвилин в офіційних матчах за останній рік, продуктивності на полі тощо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Забарний провів за Динамо 18 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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