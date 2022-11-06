Забарний потрапив у топ-5 найкращих центральних захисників світу за незвичним показником
Гра оборонця Динамо Іллі Забарного отримала солідне визнання.
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг 10 найкращих центральних захисників світу до 20 років за впливом на гру. Представник Динамо Ілля Забарний посів у топі четверту сходинку, отримавши оцінку 77,9 балів.
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Лідером став захисник РБ Лейпциг Йошко Гвардіол (91,6). На другій сходинці розташувався – П'єро Інкап'є з Байєра (87,5), а третій – Кастелло Люкеба з Ліона (82,9).
До слова, оцінка розраховується на основі середнього рівня матчу, в якому бере участь гравець, його кількості зіграних хвилин в офіційних матчах за останній рік, продуктивності на полі тощо.
Нагадаємо, у поточному сезоні Забарний провів за Динамо 18 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
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