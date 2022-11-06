Портал Transfermarkt обновил стоимость украинских легионеров, выступающих в чемпионате Бельгии. Форвард Роман Яремчук, у которого пока не складывается в Брюгге, подешевел сразу на 3 млн и стоит теперь 12 миллионов евро (26-летний нападающий перебрался в лагерь "черно-синих" из Бенфики летом за 16 млн).

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Еще один представитель Брюгге – Эдуард Соболь – тоже потерял в цене. Стоимость защитника снизилась на 200 тысяч и опустилась до 3 млн евро.

В то же время прогресс продемонстрировал защитник Рухая Алексей Сыч, выступающий за Кортрейк на правах аренды. 21-летний футболист за два месяца сумел прибавить к своей стоимости 250 тысяч евро и теперь оценивается в 650 тысяч евро. Еще один украинец – Александр Драмбаев, которого Зюлте-Варегем арендовал до конца сезона у Шахтера, – подорожал в цене на 100 тысяч евро и теперь стоит 700 тысяч евро.

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* График трансферной стоимости Романа Яремчука