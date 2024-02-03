Українець забив у середині першого тайму і зняв футболку, за що негайно отримав від арбітра жовту картку. Втім, Роман зовсім не шкодує про свої дії.

Гол і емоційна жовта Яремчука у відеоогляді матчу Валенсія – Альмерія – 2:1

"Чому таке святкування? Тому що за цим стоїть велика праця, багато падінь, багато віри, багато емоцій, які ти не можеш контролювати. Вірити в те, що ти робиш – це найголовніше. Дякую Богу за ці емоції на Местальї. Вперед, Валенсіє!" – написав Яремчук у соцмережах.

Нагадаємо, "кажани" орендували українця з Брюгге на початку вересня, а першого гола дочекались у грудні. За останній місяць Роман двічі відзначився у матчах Ла Ліги, і тоді команда перемагала.

Яремчук забив переможний гол за Валенсію – "кажани" втримали три очки з Альмерією