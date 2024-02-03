Гол і емоційна жовта Яремчука у відеоогляді матчу Валенсія – Альмерія – 2:1
18:57 - Читать на русском
Валенсія здолала Альмерію у 23-му турі Ла Ліги. Роман Яремчук забив гол. Дивіться відео голів та огляд матчу.
14’ Уго Дуро
23’ Роман Яремчук
Серхіо Аррібас 50’
Лео Баптістао 90+2’
14’ Уго Дуро
23’ Роман Яремчук
50’ Серхіо Аррібас
90+2’ Лео Баптістао
Форварди Валенсії оформили по голу до перерви. Дуро одним дотиком пробив у нижній кут, а Яремчук головою замкнув наві Пепелу. Українець на емоціях зняв футболку, за що отримав жовту картку.
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У дебюту другого тайму Валенсія пропустила, але дуже швидко могла повернути комфортну перевагу. Пепелу з пенальті влучив у стійку. Яремчука зняли на 70-й хвилині, і саме його м'яч залишився переможним до фінального свистка – 2:1.
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