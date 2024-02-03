Форварди Валенсії оформили по голу до перерви. Дуро одним дотиком пробив у нижній кут, а Яремчук головою замкнув наві Пепелу. Українець на емоціях зняв футболку, за що отримав жовту картку.

Яремчук забив переможний гол за Валенсію – "кажани" втримали три очки з Альмерією

У дебюту другого тайму Валенсія пропустила, але дуже швидко могла повернути комфортну перевагу. Пепелу з пенальті влучив у стійку. Яремчука зняли на 70-й хвилині, і саме його м'яч залишився переможним до фінального свистка – 2:1.