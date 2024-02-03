В рамках суботньої програми 23-го туру Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 23-й тур

Валенсія – Альмерія – 2:1

Голи: Дуро, 14, Яремчук, 23 – Аррібас, 50

Нереалізований пенальті: Пепелу, 62 (Валенсія)

Гранада – Лас-Пальмас – початок о 17:15

Яремчук забив свій другий гол у Ла Лізі та одразу отримав жовту – відео взяття воріт українцем

Валенсія у рідних стінах перемогла Альмерію. Одним із головних героїв першого тайму став Роман Яремчук, який вже на 9-й хвилині міг заробити пенальті. Українця прихопили у штрафному, однак арбітр проігнорував епізод.

Рахунок вдалося відкрити вже на 14-й хвилині зусиллями Дуро. Той замкнув простріл Дієго Лопеса з правого флангу, хоча його цілком міг замкнути і Яремчук.

Наш земляк не засмутився, за що прилетіла винагорода – на 23-й хвилині Пепелу виконав подачу з лівого флангу, а Рома завершив її ударом головою. Точно в лівий нижній кут! Це вже другий його гол у Ла Лізі.

На початку другого тайму Аррібас відквитав один м'яч, та і загалом Альмерія створила достатньо небезпечних моментів. Бракувало реалізації.

Пепелу міг покарати за марнотратство на 62-й хвилині з пенальті, яке заробив Лопес – у Дієго так відмахнулись ліктем, що поле довелося покидати на ношах. Втім, Хосе з "позначки" поцілив у стійку.

По перерві Яремчук виглядав вже не так помітно, як до неї. На 70-й хвилині українець покинув поле. Підсумкова статистика неоднозначна – попри гол, момент з можливим пенальті та кілька цікавих відкривань, Роман завдав тільки 1 удар і програв усі 5 верхових дуелей. Зате у нього 7 точних пасів з 9-ти (у Дуро за 89 хвилин – 19 з 28), 2 переможних єдиноборства на землі з 3-х і 1 зароблений на собі фол.

А Валенсія свою перемогу втримала, піднявшись на сьому сходинку в турнірній таблиці (але конкуренти можуть потіснити її назад). Альмерія залишається без виграшних матчів у чемпіонаті.

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