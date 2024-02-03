Украинец забил в середине первого тайма и снял футболку, за что немедленно получил от арбитра желтую карточку. Впрочем, Роман вовсе не жалеет о своих действиях.

Гол и эмоциональная желтая Яремчука в видеообзоре матча Валенсия – Альмерия – 2:1

"Почему такое празднование? Потому что за этим стоит большой труд, много падений, много веры, много эмоций, которые ты не можешь контролировать. Верить в то, что ты делаешь – это самое главное. Спасибо Богу за эти эмоции на Месталье. Вперед, Валенсия!" – написал Яремчук в соцсетях.

Напомним, "летучие мыши" арендовали украинца из Брюгге в начале сентября, а первого гола дождались в декабре. За последний месяц Роман дважды отличился в матчах Ла Лиги, и тогда команда побеждала.

Яремчук забил победный гол за Валенсию – "летучие мыши" удержали три очка с Альмерией