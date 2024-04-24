Головний тренер Валенсії Рубен Бараха отримав підсилення перед матчем з каталонцями.

Форвард Роман Яремчук повернувся до тренувань з Валенсією, повідомляє AS.

"Яремчук відновлюється за графіком": тренер Валенсії – про повернення українця на поле

За інформацією джерела, нападник вперше вийшов на поле після травми підколінного м'яза лівої ноги, якої зазнав три тижні тому. Наразі гравець збірної України займається індивідуально.

Зазначається, що Роман зберігає шанси зіграти проти Барселони (в рамках 33-го туру Ла Ліги), адже поєдинок, який мав відбутися у суботу, перенесли на понеділок.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Валенсію 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.

"То який справжній Лунін?": іспанські ЗМІ спантеличені матчем українця з Барселоною – зустрічали як зірку