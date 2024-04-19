Український нападник отримав травму у матчі проти Мальорки на початку квітня. Очікувалося, що Яремчук повернеться на поле до зустрічі з Бетісом, утім, він пропустить навіть гру з Барселоною.

Яремчук дізнався дату повернення на поле – він не зіграє з невдахами ЛЧ

"Роман відновлюється за графіком. У найближчі два тижні побачимо, коли в нього з'явиться шанс на повернення до змагань", – цитує наставника "кажанів" Рубена Бараху Marca.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук зіграв за Валенсію у 25 матчах у всіх турнірах. В його активі чотири голи.

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