"Яремчук відновлюється за графіком": тренер Валенсії – про повернення українця на поле
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха висловився щодо пошкодження форварда Романа Яремчука.
Український нападник отримав травму у матчі проти Мальорки на початку квітня. Очікувалося, що Яремчук повернеться на поле до зустрічі з Бетісом, утім, він пропустить навіть гру з Барселоною.
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"Роман відновлюється за графіком. У найближчі два тижні побачимо, коли в нього з'явиться шанс на повернення до змагань", – цитує наставника "кажанів" Рубена Бараху Marca.
Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук зіграв за Валенсію у 25 матчах у всіх турнірах. В його активі чотири голи.
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