Керманич Валенсії Рубен Бараха заявив, що Роман Яремчук не гратиме у 20 турі чемпіонату проти Кадіса.

"Серед нових втрат – лише Яремчук. Ми сподівалися, що його одужання буде швидшим, але температура залишалась. Він не зіграє.

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Також є хлопці, які вирушили на Кубок африканських націй. Андре Алмейда продовжує свою реабілітацію. З рештою команди все гаразд", – цитує Бараху Marca.

Додамо, що Валенсія виграла 2 матчі Прімери поспіль і має хорошу можливість продовжити серію. 14 січня о 17:15 "кажани" зіграють на полі борця за виживання – Кадіса.

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