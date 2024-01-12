Здавалося, Дієго Трістан володів магією: без видатних фізичних даних, з простотою у діях та елегантністю в рухах, шаленим гольовим чуттям і непередбаченістю для суперників. Такі, як він – закохують у футбол.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про Дієго Трістана, культового нападника Депортіво та збірної Іспанії початку "нульових".

У червні легендарний Хоакін провів прощальний матч. Серед його учасників був 47-річний Дієго Трістан, котрий вразив своїм зовнішнім виглядом. Найкраще для розуміння контексту підходить приклад Олександра Рикуна. "Що з ним трапилося?" – так звучало одне з найбільш поширених запитань у соцмережах. Дієго суттєво погладшав і мало нагадував симпатичного брюнета, який наводив жах на опонентів Депортіво.

Якось Жоан Капдевіла пожартував у колективі: "Ми можемо всі йти на вечірку. Але звинуватять все одно лише Дієго". Однієї миті слава гульвіси не просто наздогнала Трістана, а давно його випередила. Футболісту не обов'язково було з'являтися у нічному клубі напередодні гри. На ранок газети все одно писали про те, що бачили Дієго у розважальному закладі.

"Я ніколи не гуляв напередодні матчу, – розповів Трістан в недавньому інтерв’ю Relevo. – За два-три дні до цього, так. Мені потрібно було відновитися та добре почуватися". Однак Дієго дещо лукавить, адже періодичні проблеми з дисципліною роздратували навіть зазвичай спокійного Хав’єра Ірурету, творця великого Депортіво.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

"Трістану пощастило, що він розумний хлопець і має природні якості футболіста, але я хвилююся, що всі поради, які я йому даю, він усвідомить лише, коли йому буде 40. Я не збираюся перетворюватися на поліціянта і стежити за кожним його кроком. Але жоден гравець не може зникати вночі за 24 години до матчу з Мадридом. Я цього ніколи не потерплю у своїй команді", – вибухнув одного разу тренер Депора.

Роки втамовують будь-яку злість. Судячи з того, що зараз розповідає Трістан про свого колишнього наставника, усе справдилося. Дієго зізнається, що Ірурета був справедливим учителем і дуже допоміг йому. А розуміння хибності поведінки прийшло, коли Трістану дійсно уже "за 40".

До цього життя Дієго ділилося на дві непоєднувані площини, які він обожнював і дивом суміщав. Перша – футбольна. Улюбленець Ла-Коруньї, бомбардир великого таланту. Друга – світська. Журналісти називали Дієго королем казино та дискотек. Але усі готові були йому пробачати будь-які слабкості, коли у нього йшла гра.

Сезон 2001/2002 – вершина кар'єри Дієго. 28 голів у 47 матчах, трофей Пічічі і феноменальна гра у Лізі чемпіонів. Трістан двічі розписався у воротах Манчестер Юнайтед, а ще відзначився важливими голами у поєдинках з Ювентусом та Арсеналом. У наступному розіграші він забивав трохи менше, зате видав нереальний перфоманс у програному матчі з Монако (3:8). Один із двох голів Дієго у ворота монегасків – це золота класика Ліги чемпіонів.

У тому сезоні Депортіво пробився до півфіналу турніру і вразив всіх камбеком у протистоянні з Міланом (1:4 та 4:0). Проте роль Трістана у цьому все ж була мінімальною – бомбардир перебував не у формі і отримував крихти ігрового часу.

2005-го Ірурету змінив Хоакін Капаррос, який довіряв Трістану ще менше. "Замість того, щоб подбати про гравців, які зробили Депор великим, він повністю відштовхнув їх", – скаржився партнер Трістана і майбутній тренер-чемпіон світу Ліонель Скалоні.

Наступного року Дієго покинув Ріасор і повернувся у Мальорку, що де він розпочинав свій великий шлях. Однак магія більше не працювала. Ліворно, Вест Хем, Кадіс – лише в останньому своєму клубі Трістан хоч трохи нагадував себе колишнього і періодично забивав.

Чи могло скластися все інакше за умови відповідального ставлення до свого тіла та режиму? Скоріш за все, так. Та чи був би Дієго сам собою? Безумовно, ні.

Зараз Дієго Трістан хоче повернутися у великий футбол і навіть запропонував революційну ідею. Разом із давнім партнером та товаришем Хуаном-Карлосом Валероном він збирається очолити команду. Але у їхньому дуеті не буде головного та асистента.

Ми ідеально доповнюємо одне одного і нам є що запропонувати. Ми обидва можемо тренувати у якості перших тренерів. Раніше цього ніхто ніколи не робив, – пояснює Трістан.

Поки належної пропозиції немає, він утримує дитячу школу у рідній Ла-Альгабі, де навчається чотири сотні маленьких футболістів. А ще працює в ролі експерта та керує баром з промовистою назвою "Не хвилюйтесь" (за словами Дієго, це найбільш повторювана фраза у світі).

***

У дебютному сезоні на рівні Прімери Дієго Трістан відзначився 18 голами. У середньому форвард Мальорки забивав у кожному другому поєдинку – не дивно, що на 24-річного бомбардира претендували одразу кілька заможніших клубів. Фаворитом у боротьбі за Трістана був мадридський Реал. Дуже вже нападник подобався президенту Лоренцо Сансу. І хоч Санс програв на чергових виборах Флорентіно Пересу, який став новим керівником клубу, Трістан все одно міг переїхати у Мадрид. Та Дієго сам все зіпсував.

Подейкують, в особистій бесіді Перес запитав футболіста чи правда, що він часто порушує режим і веде, м’яко кажучи, специфічний спосіб життя. "Вам потрібна черниця чи футболіст?" – відповів запитанням на запитання Трістан. Більше до цієї кандидатури іспанський гранд не повертався. А Дієго Трістан продовжував жити і грати у своє задоволення. Схоже, перебування у монастирі йому б таки не завадило.