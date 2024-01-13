Яремчук услышал неприятный вердикт тренера Валенсии на матч Ла Лиги
Рулевой Валенсии Рубен Бараха заявил, что Роман Яремчук не будет играть в 20 туре чемпионата против Кадиса.
"Среди новых потерь – только Яремчук. Мы надеялись, что его выздоровление будет более быстрым, но температура оставалась. Он не сыграет.
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Также есть ребята, отправившиеся на Кубок африканских наций. Андре Алмейда продолжает свою реабилитацию. С остальными все в порядке", – цитирует Бараху Marca.
Добавим, что Валенсия выиграла 2 матча Примеры подряд и имеет хорошую возможность продолжить серию. 14 января в 17:15 "летучие мыши" сыграют на поле борца за выживание – Кадиса.
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