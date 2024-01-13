Віктор Циганков і Артем Довбик можуть зіграти проти Альмерії в поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії.

Востаннє Віктор Циганков виходив на поле ще 10 грудня у переможному матчі Жирони проти Барселони. Вінгер збірної України пропустив 4 поєдинки, але нарешті готовий допомогти своїй команді. Як і зазначав Мічел, Віктор таки зумів подолати проблеми зі здоров'ям і має шанс вийти на поле.

Щодо Циганкова немає сумнівів – наставник Жирони розповів про кадрову ситуацію і оцінив шанси кваліфікуватися в ЛЧ

Відповідно, Циганков потрапив у заявку на матч 20-го туру проти Альмерії. Артем Довбик теж у списку – найкращий гравець Ла Ліги у грудні опинився на обкладинці заявкового списку, інформує офіційний Twitter каталонського клубу.

Матч Альмерія – Жирона стартує 14 січня о 15:00 за київським часом. Каталонці після 19-ти турів набрали 48 очок (стільки ж у Реала) і посідають друге місце. Альмерія йде останньою, маючи тільки 5 пунктів і жодної перемоги за перше коло.