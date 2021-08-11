"Я би цього хотів, але не думаю, що він перебуває в необхідних кондиціях. Йдеться не лише про фізичний стан, а й про розуміння системи гри команди, тактику та переміщення на полі.

Яремчук отримав відзнаку за феєрію в матчі з росіянами – Бенфіка змінила назву клубного Twitter на честь українця

З Арукою у мене є можливість розраховувати на Вінісіуса, Яремчука та Гонсало Рамоса. Знаючи, що Гонсало грав протягом кількох ігор майже завжди 90 хвилин, можливо, мені також доведеться дати йому відпочити.

Тренування, наступні кілька днів та медичний департамент дадуть мені знати, як справи у гравців. Я повинен ухвалювати відповідальні рішення", – цитує Жезуша офіційний сайт Бенфіки.

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Нагадаємо, 25-річний українець приєднався до Бенфіки лише 31 липня. Наразі Яремчук ще набирає оптимальні кондиції, однак вчора Жорже Жезуш дав йому зіграти проти московського Спартака останні півгодини. Роман у компенсований час потужно пробив, і м'яч рикошетом від захисників росіян залетів у ворота.

До слова, свій наступний матч лісабонці проведуть уже 14 серпня. В рамках 2-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка прийматиме новачка елітного дивізіону – Ароку.

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